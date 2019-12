Bilancio Roma: Pd Campidoglio, maggioranza in pezzi, documento giunta provoca dimissioni Angelucci

- "La discussione in aula del bilancio di previsione 2020 ha fatto emergere nelle fila della maggioranza molti distinguo e pesanti divisioni all'interno della maggioranza. Emblematiche le dimissioni del consigliere Angelucci in aperta contestazione con il fallimentare documento di bilancio presentato dalla giunta Raggi". Lo scrive in una nota il gruppo capitolino del Pd. "Le denunce del gruppo del Pd, dei sindacati e delle realtà che operano nel sociale hanno evidenziato i tagli dei fondi apportati nei servizi alla persona, soprattutto relativi alla disabilità e alle fragilità presenti nei territori. Questo bilancio - continua la nota - senza obiettivi e senza futuro ha fatto emergere le spaccature già evidenti all'interno della maggioranza M5s. Le forti resistenze dibparte della compagine grillina a votare un documento finanziario del tutto inadeguato mette a serio rischio il proseguo della consiliatura. La sindaca farebbe bene - conclude il gruppo Pd a cogliere quest'occasione per staccare la spina e liberare Roma dalla palude in cui si è stata condotta". (Com)