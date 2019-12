Valle del Sacco: sindacati, Unindustria e aziende uniti per rilancio economico e occupazionale

- "La preoccupante situazione economica, sociale ed ambientale che si sta determinando nei territori della Valle del Sacco". Questo il tema oggetto dell’incontro promosso dai sindacati Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec e Ugl chimici che si è tenuto oggi pomeriggio presso la Cassa Edile a Frosinone. All’iniziativa hanno preso parte, inoltre, le Rsu di importanti aziende toccate da tali problematiche: Bristol Meyers Squibb, Saxa Gres, Chemi e Marangoni di Anagni. Insieme ai sindacati anche Unindustria, con il presidente dell’area territoriale di Frosinone Giovanni Turriziani, "a dimostrazione - si legge in una nota - che la battaglia per lo sviluppo, crescita, occupazione e tutela ambientale sono interessi comuni". "La preoccupante situazione economica, sociale ed ambientale che si sta determinando nei territori della Valle del Sacco - continua la nota - a causa degli eccessivi aggravi di natura economica ed amministrativa che tutti gli attori coinvolti, pubbliche amministrazioni e soggetti privati, sono costretti a sostenere a seguito del riconoscimento dell’area come sito di interesse nazionale; le tempistiche eccessivamente lunghe con cui vengono rilasciate o rinnovate dagli enti competenti tutte le autorizzazioni ambientali; la preoccupante situazione del lavoro che questa situazione sta ulteriormente aggravando, sono state oggetto dell’incontro". (segue) (Com)