Valle del Sacco: sindacati, Unindustria e aziende uniti per rilancio economico e occupazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel corso dell’incontro - spiega Unindustria - è stato evidenziato come la complessità ed estensione del Sin rendano incompatibili le procedure amministrative ordinarie previste per gli interventi edilizi e di bonifica con la necessità di rilancio ambientale, economico ed occupazionale di un territorio già riconosciuto area di crisi industriale complessa. Inoltre, è stata messa in risalto l’incompatibilità dei lunghissimi tempi di rilascio delle autorizzazioni ambientali con le esigenze di investimento delle imprese. "Con questa iniziativa – dichiara Mauro Piscitelli Uiltec - abbiamo voluto far emergere la necessità di fare sistema tra imprese, lavoratori, politica, istituzioni, affinché si realizzi nel territorio una capacità di risposta alle esigenze che crescita e sviluppo ci impongono. Superare il blocco che alcune forme di potere esercitano sul tessuto lavorativo è un imperativo cui nessuno può sottrarsi. Decisione e responsabilità devono essere al centro di ogni agire istituzionale, votato al bene del territorio”. (segue) (Com)