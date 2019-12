Valle del Sacco: sindacati, Unindustria e aziende uniti per rilancio economico e occupazionale (3)

- "All’iniziativa già intrapresa tempo addietro - aggiunge Vicenzo Farina Filtcem Cgil -, segue l’incontro di oggi, dove abbiamo nuovamente sollecitato gli organi competenti a dare risposte alle innumerevoli istanze di alcune aziende, soprattutto farmaceutiche, relativamente al rilascio delle autorizzazioni ambientali. Auspichiamo, a questo punto, che gli organi competenti saranno sollecitati a dare tali risposte. Non vogliamo che vengano disperse le nobili intenzioni di imprese che vogliono investire sul territorio per favorire occupazione e aumento della produzione. Dobbiamo remare tutti dalla stessa parte per non distruggere quel poco che è rimasto di positivo". “Sollecitiamo una cabina di regia sulle autorizzazioni ambientali – dichiara Antonella Valeriani Femca Cisl – Nel frattempo, c’è la necessità di sedersi ad un tavolo e anticiparne i tempi, al fine di agire il più velocemente possibile. Stiamo infatti rischiando di perdere investimenti importanti a causa delle lungaggini dell’iter. Le aziende ormai stanno delocalizzando e si rischia di perdere un patrimonio prezioso che invece dovrebbe trovare il suo sviluppo sul nostro territorio. Non vogliamo attribuire responsabilità, ma fare in modo che non si perdano importanti occasioni”. “Il problema è proprio questo: rischiamo di perdere definitivamente investimenti a causa della burocrazia - rincara Enzo Valente Ugl Chimici - non c’è più tempo da perdere. Il nostro territorio non può permettersi di impoverirsi ulteriormente facendo scappare chi c’è e chi vorrebbe puntare sulla provincia di Frosinone per sviluppare i propri progetti industriali. Occorre il buonsenso da parte di tutti”. (segue) (Com)