Bilancio Roma: Campidoglio, maxiemendamento giunta, fondo da 100 milioni per società partecipate

- "Rilanciare i servizi pubblici sul territorio mediante lo sviluppo delle società partecipate: questo l'obiettivo del fondo da 100 milioni di euro previsto nel maxiemendamento al Bilancio di previsione 2020-2022, approvato dalla Giunta e che ora verrà sottoposto alla discussione dell'Assemblea capitolina". Lo comunica, in una nota, il Campidoglio. "L'accantonamento è destinato a finanziare i piani industriali delle aziende del gruppo Roma Capitale - spiega la nota -. Quanto al capitolo investimenti, per l'annualità 2020 vengono assicurati ai Municipi circa 170 milioni di euro, quasi il doppio rispetto al previsionale 2019. Tali somme vanno a finanziare gli interventi che per legge possono essere inserite nel piano delle opere pubbliche, ovvero quelle che hanno un livello di progettazione adeguato a essere messe rapidamente in cantiere. Le altre opere proposte dai Municipi sono comunque recepite nel Dup (Documento unico di programmazione) e potranno essere finanziate nel corso dell'anno al raggiungimento del livello di progettazione minimo. Il cofinanziamento del Ponte dei Congressi a carico di Roma Capitale per circa 28 milioni di euro (la restante parte è invece a carico dello Stato) resta disponibile nell'ambito degli spazi di indebitamento ancora utilizzabili. I relativi fondi - conclude il Campidoglio - verranno quindi 'attivati' nel momento in cui si renderà necessario il loro impegno per la realizzazione dell'opera". (Com)