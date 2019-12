Parlamento: Gualtieri, dialogo con governo prezioso per nostra democrazia

- Il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, ringrazia su Twitter "deputati e senatori per il loro lavoro e per il dialogo con il governo prezioso per la nostra democrazia". Oggi infatti il titolare del Mef è stato audito a Montecitorio sulla legge di Bilancio 2020 e al Senato sugli esiti dell'Ecofin. (Rin)