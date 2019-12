Natale: sindaco Sala e arcivescovo Milano servono la cena a 160 ospiti di Caritas Ambrosiana (2)

- L'arcivescovo Delpini, prima dell'inizio della cena, ha benedetto la serata. "Non è che così le cose difficili diventano facili, però le possiamo affrontare; non è che le cose della vita diventano leggere, ma c'è qualcuno che porta con noi il peso delle fatiche. Io sono qui per dire che Dio è alleato di tutti coloro che fanno il bene", ha detto Delpini. Alla serata ha partecipato anche il direttore di Caritas Ambrosiana Luciano Gualzetti. "Questi giorni di festa - ha detto - sono un periodo spesso difficile per chi ha perso il lavoro, è solo o è lontano dai sui affetti. A queste persone vogliamo regalare un momento di serenità, per incoraggiarle a risalire la china, far loro sentire che sono importanti noi e per la città di Milano che con questo gesto conferma la sua attenzione agli ultimi". (Rem)