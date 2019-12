Regione Lazio: Pernarella (M5s), su Bilancio 2020 ecco le nostre proposte

- Investimenti per il territorio e a sua difesa ma anche sulla persona, le nuove imprese economiche, in favore dei più deboli. E' in sintesi il lavoro emendativo che Gaia Pernarella, consigliera regionale del Movimento 5 stelle Lazio, discuterà da venerdì, dopo l'apertura dei lavori d'Aula giovedì, con l'obiettivo di migliorare la legge di Stabilità regionale 2020. "Non c'è dubbio – commenta la consigliera 5 Stelle -, che questa Legge sia quella più importante dell'anno legislativo regionale, soprattutto per i cittadini che così verificano dove e a cosa sono destinati gli investimenti. Se nella fase di Commissione abbiamo ottenuto alcuni significativi successi riuscendo a fare approvare emendamenti volti alla verifica degli obiettivi da parte delle commissioni regionali competenti e a un maggiore controllo degli enti ambientali teso a scongiurare rischi per la salute umana, l'ambiente e l'interesse pubblico, quello che ora portiamo in Aula è la sintesi di più anni di ascolto dei territori". (segue) (Com)