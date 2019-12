Regione Lazio: Pernarella (M5s), su Bilancio 2020 ecco le nostre proposte (2)

- "Un impegno a tutto campo, dunque, che va da un incremento dei fondi per il risanamento idrogeologico dei territori a maggiori investimenti in opere idrauliche e di bonifica fino all'aumento dei fondi per le opere di urbanizzazione primaria e per il sostegno agli interventi di adeguamento sismico sulle abitazioni - continua Pernarella -. Finanziamenti che inoltre sono stati chiesti per il recupero di immobili di pubblico interesse storico, artistico e ambientale, il cofinanziamento di progetti di riqualificazione, ristrutturazione e ammodernamento di immobili acquisiti dagli Enti a seguito di confische alla criminalità organizzata per social housing, asili e centri anziani fino a un incremento dei fondi per l'eliminazione di barriere architettoniche in edifici privati dove risiedono disabili in condizioni di grave disagio economico. Lavoro centrale del lavoro emendativo della consigliera terracinese, inoltre, quello destinato all'ambiente e alla salute con la richiesta di incrementare i fondi per l'attività del registro tumori, in favore dell'attività di ARPA, della raccolta differenziata, della ristrutturazione degli impianti di trattamento dei rifiuti di proprietà pubblica, della bonifica e dell'aggiornamento dell'anagrafe delle aree inquinate. Le imprese economiche e la partecipazione quindi, con un incremento del fondo unico per lo sviluppo del turismo, del fondo in favore dello sviluppo di imprese nel settore delle attività culturali e creative, per la realizzazione di opere pubbliche progettate con i cittadini". (segue) (Com)