Regione Lazio: Pernarella (M5s), su Bilancio 2020 ecco le nostre proposte (3)

- "Un'ultima parte di attività poi, quella destinata più strettamente al territorio della provincia di Latina e condivisa - spiega Pernarella - con tutti i consiglieri del territorio: la richiesta di finanziamenti nel prossimo triennio per la riattivazione della tratta ferroviaria Terracina – Priverno, in favore della salvaguardia della sughereta di Monte San Biagio, dell'istituzione del Parco Archeologico della Villa di Domiziano, della messa in sicurezza dell'area archeologica delle cosiddette 'Grotte di Sant'Erasmo' a Formia, dell'attivazione di due squadre anti incendio dei Vigili del Fuoco a Ponza e Ventotene nei mesi di luglio e agosto. Infine, la richiesta di impegno formale alla Giunta perché l'ex ospedale di Terracina sia destinato ad attività culturali, ambientali, di turismo sostenibile". (Com)