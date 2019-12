Sanità: tra canti ed emozioni "Natale al Gemelli", personaggi mondo spettacolo e sport insieme per festa con pazienti

- L'emozione del Natale si è vissuta oggi al Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs, una coinvolgente e calda atmosfera che ha unito numerosi beniamini del pubblico, personaggi del mondo, dello sport e dello spettacolo, con i degenti, in particolare i più piccoli e i loro familiari, ma anche i medici, gli operatori sanitari, le associazioni di volontariato e gli studenti dei corsi di laurea della facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università Cattolica. Tutti insieme per celebrare nella Hall del Policlinico il "Natale al Gemelli" - giunto alla settima edizione – promosso dalla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e ideato dal dottor Giorgio Meneschincheri, responsabile dell'Ufficio relazioni esterne ed eventi, in collaborazione con numerose associazioni di volontariato che operano nei reparti dell'ospedale. Tanti i volti noti che con la loro presenza e le loro esibizioni hanno rallegrato e animato la Hall del Gemelli tra cui Giacomo Giretto, Gianni Rivera, Catena Fiorello, Sebastiano Somma, Andrea Perroni, Francesca Piccinini, Vanni Oddera, Monica Setta, Osvaldo Bevilacqua. La manifestazione è stata condotta da Veronica Maya, conduttrice televisiva, e Myriam Fecchi, autrice e conduttrice Rtl 102.5. (segue) (Com)