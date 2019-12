Sanità: tra canti ed emozioni "Natale al Gemelli", personaggi mondo spettacolo e sport insieme per festa con pazienti (2)

- Veronica Maya si è esibita sul palco narrando al pubblico presente alcune tra le più celebri Favole di Esopo accompagnata dalle musiche del Millennium Ensemble. "La lettura di queste favole – ha detto Veronica Maya - fa sorridere anche gli adulti perché le fiabe fanno tornare bambini anche i più grandi e sorridere è la migliore medicina". Presenti sul palco campioni dello sport come Gianni Rivera e la campionessa mondiale Francesca Piccinini insieme a Giacomo Giretto che, dopo aver salutato i pazienti nella Hall, si sono recati insieme a Babbo Natale nei reparti pediatrici a visitare i pazienti che non potevano prendere parte alla festa e a consegnare i doni natalizi della Federazione Italiana Pallavolo, magliette e palloni. Nel frattempo il campione mondiale di Freestyle di Moto, Vanni Oddera, si è esibito nei corridoi dei reparti di degenza davanti a un pubblico speciale, i piccoli pazienti del Gemelli che hanno perfino potuto provare l'emozione di guidare "piccole moto" trasportate da personale delle unità di degenza. Il campione Vanni Oddera si è esibito anche nella hall del Policlinico a testimoniare come che "lo sport è vicino alla solidarietà e può portare gioia ai baby pazienti e voglia di saltare l'ostacolo della malattia", ha detto. (segue) (Com)