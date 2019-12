Sanità: tra canti ed emozioni "Natale al Gemelli", personaggi mondo spettacolo e sport insieme per festa con pazienti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A concludere la festa, alle ore 17.30, nella sala cinematografica Medicinema del Policlinico Gemelli, è stato proiettato con una settimana di anticipo rispetto all'uscita nelle sale, "Spie sotto copertura" il nuovo film d'animazione della 20 th Century Fox, dedicato ai piccoli pazienti dell'ospedale e alle loro famiglie, per un pomeriggio all'insegna del divertimento e della spensieratezza. Per la giornata è stato inoltre allestito il Mercatino di Natale con tante idee regalo preparate dai volontari delle Associazioni che operano all'interno dell'ospedale: Agop Onlus, Avog, Coccinelle per l'oncologia pediatrica Onlus, Croce Rossa Italiana, Fshd Italia Onlus, Gene per la Neurochirurgia Infantile, Susan G. Komen Italia, Lollo 10, Sale in Zucca, Associazione Italiana Sindrome X-Fragile Sezione Lazio, Soccorso Clown, Associazione Andrea Tudisco Onlus, Unitalsi, Make-A-Wish Italia Onlus. (Com)