Energia: Sefcovic, servirà approvazione di Russia-Ucraina per firma definitiva accordo gas

- L'accordo quadro sul transito del gas russo attraverso l'Ucraina raggiunto oggi a Berlino dovrà essere valutato a Mosca e Kiev e, solo dopo l’approvazione delle due parti, sarà firmato. Lo ha affermato il vicepresidente della Commissione europea per l’Unione dell’energia, Maros Sefcovic, al termine dei colloqui odierni fra Mosca e Kiev svoltisi nella capitale tedesca. "Dopo questi negoziati molto intensi, sono molto lieto di informare che abbiamo raggiunto un accordo di principio su tutti gli elementi e i parametri chiave. Penso che questa sia una notizia molto positiva per l'Europa, per la Russia, per l'Ucraina e per i cittadini di tutti i paesi europei", ha detto il vicepresidente della Commissione Ue. (Geb)