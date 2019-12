Usa-Cina: Mnuchin, a gennaio firma "fase uno" dell'accordo commerciale

- Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Steven Mnuchin, ha dichiarato oggi, 19 dicembre, di essere sicuro che i negoziatori commerciali statunitensi e cinesi firmeranno l'accordo commerciale di “fase uno” all'inizio di gennaio. “(L'accordo) Sta solo attraversando quello che considererei uno scrub tecnico e legale, rilasceremo il documento e lo firmeremo all’inizio di gennaio”, ha detto Mnuchin all'emittente “Nbc News”, aggiungendo di essere “molto fiducioso” al riguardo. La Cina e gli Stati Uniti hanno annunciato la scorsa settimana di aver raggiunto la fase uno di un accordo commerciale di ampia portata, che prevede sgravi tariffari, aumenti degli acquisti agricoli da parte della Cina e alcuni cambiamenti strutturali in materia di proprietà intellettuale e tecnologia. L'Ufficio del Rappresentante per il commercio degli Stati Uniti (Ustr) ha successivamente aggiunto che gli Stati Uniti manterranno le tariffe del 25 per cento su circa 250 miliardi di dollari di beni importazioni cinesi e ridurranno i dazi su 120 miliardi di prodotti al 7,5 per cento dal 15 per cento. Nel complesso, Mnuchin ha detto che un aumento degli acquisti cinesi di prodotti agricoli, manufatti, energia e servizi negli Stati Uniti dovrebbe aggiungere circa mezzo punto percentuale alla crescita economica degli Stati Uniti nei prossimi due anni. (Was)