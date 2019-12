Tlc: Inwit, sottoscritto contratto finanziamento per 3 miliardi di euro

- In data odierna Inwit, in qualità di beneficiario, ha sottoscritto un contratto di finanziamento per un importo massimo complessivo in linea capitale pari a 3.000.000.000 di euro con un pool di banche. Lo riferisce una nota di Inwit. Il finanziamento è articolato in tre linee di credito (bridge, term e revolving) e, come già comunicato al mercato, è destinato a finanziare l'acquisizione da parte di Inwit della partecipazione di minoranza in Vod towers e la distribuzione del dividendo straordinario, oltre che a rifinanziare parte dell'indebitamento esistente di Inwit e finanziare le esigenze di cassa della stessa.(Com)