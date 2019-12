Serbia-Ue: Fabrizi, "Mini Schengen" positiva per rafforzamento cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'iniziativa di una "Mini Schengen" fra i paesi dei Balcani occidentali per la libera circolazione di persone, merci, capitale e servizi è positiva "nella misura in cui si tratta di rafforzare la cooperazione regionale tra i paesi". Lo ha detto il capo della delegazione europea in Serbia, Sem Fabrizi, in un'intervista concessa alla stampa italiana a Belgrado. "Da parte nostra le formule che consentono di fare progressi sono sempre positive. L'Unione europea era presente ad Ocrida e lo sarà nel prossimo incontro a Tirana", ha detto Fabrizi ricordando che l'idea della trilaterale fra Serbia, Macedonia del Nord e Albania su questo tema è stata lanciata il giorno dopo il Consiglio europeo dello scorso ottobre. "Questa coincidenza temporale può aver sfocato un po' il messaggio. Adesso invece abbiamo una logica per cui si tratta di un esercizio convergente con quello che si fa nell'Unione europea. L'abolizione delle tariffe, la libera circolazione degli investimenti: in fondo questa trilaterale rappresenta le quattro libertà, cose che noi stiamo già facendo in chiave di processo di adesione" ha detto Fabrizi precisando che "l'importante è che non si veda come un'alternativa al processo di adesione e che sia aperta a tutti. L'agenda della connettività dell'Ue è aperta a tutti i paesi dei Balcani occidentali". (Seb)