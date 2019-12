Legge Bilancio: Fraccaro, bene riduzione tasse, ora rilancio sistema Paese

- "In soli tre mesi abbiamo scritto una manovra che evita un aumento dell'Iva per 23 miliardi e come certificato dal ministro Gualtieri, taglia di 7 miliardi le tasse per famiglie, lavoratori e imprese e aumenta gli investimenti pubblici con grande attenzione agli enti locali". Lo dichiara, in una nota, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro. "Il prossimo passo - prosegue - è definire un grande progetto di sistema per il Paese, individuando le direttrici dello sviluppo dell'Italia da qui ai prossimi tre anni. Innovazione, sostenibilità, modernizzazione del Paese saranno le parole chiave di questo progetto, in sinergia con le migliori realtà produttive dell'Italia". (Com)