Colombia: quinta giornata dialogo nazionale su aumento salario minimo si conclude senza accordo

- Si è tenuta oggi in Colombia il quinto incontro tra governo, sindacati e confederazioni imprenditoriali per discutere dell’aumento del salario minimo, nel quadro del dialogo nazionale avviato per mettere fine alle proteste sociali in corso nel paese. I sindacati, riferisce l’emittente “Rcn”, continuano a insistere su un aumento dell’8,1 per cento, che porterebbe il salario minimo nel 2020 a 895.193 pesos colombiani (circa 236 euro), un aumento di 67 mila pesos rispetto a quello in vigore nel 2019; cifra definita “irraggiungibile” dal governo. “La cifra è una cifra irraggiungibile perché è il doppio dell’inflazione e darebbe origine a un disequilibrio nel mercato del lavoro”, ha detto la ministra del Lavoro, Alicia Arango. Le confederazioni imprenditoriali, per parte loro, hanno rivisto al rialzo la loro proposta di aumento per il prossimo anno, portandola dal 4,5 al 5 per cento, mentre il governo propone un aumento del 5,2 per cento. (segue) (Mec)