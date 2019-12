Colombia: quinta giornata dialogo nazionale su aumento salario minimo si conclude senza accordo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono oltre 100 le richieste presentate dal Comitato nazionale dello sciopero della Colombia al governo di Bogotà per porre fine alle manifestazioni di protesta in corso nel paese. Il comitato, cui aderiscono sindacati e diverse organizzazioni della società civile, chiede, tra le altre cose, la liberazione immediata delle persone detenute durante le proteste, modifiche alle politiche di sicurezza e difesa, lo smantellamento delle Esmad, la ripresa dei colloqui di pace con l’Esercito di liberazione nazionale (Eln), e garanzie per il reinserimento e la protezione degli ex combattenti delle Farc. Sul fronte economico il comitato chiede una politica pubblica per la fine delle esternalizzazioni in campo lavorativo e la formalizzazione degli impieghi, garanzie di sicurezza sociale e un patto sociale e politico per il diritto ala salute universale e gratuito. Si chiede inoltre il ritiro della Colombia dall’Ocse, la statalizzazione della compagnia petrolifera Ecopetrol e la fine dei processi di privatizzazione di beni pubblici. (segue) (Mec)