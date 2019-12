Colombia: quinta giornata dialogo nazionale su aumento salario minimo si conclude senza accordo (4)

- Lo scorso 5 dicembre la società di consulenza Invamer ha pubblicato un sondaggio secondo cui il livello di gradimento del presidente colombiano Ivan Duque è sceso ai minimi dalla sua entrata in carica. Secondo lo studio il livello di disapprovazione nei confronti del capo dello stato è arrivato al 70 per cento. Solo il 24 per cento approva l’operato del presidente. Il periodo interessato coincide con l'inizio delle proteste sociali nel paese. Lo scorso 4 dicembre migliaia di persone hanno partecipato alla nuova grande giornata di sciopero nazionale. Secondo dati del ministero dell’Interno sono state circa 40 mila le persone che hanno preso parte alle manifestazioni. (segue) (Mec)