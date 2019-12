Colombia: quinta giornata dialogo nazionale su aumento salario minimo si conclude senza accordo (5)

- Secondo un sondaggio condotto dal Centro nazionale di consulenza (Cnc) il 55 per cento dei colombiani è favorevole alle proteste in corso nel paese. Il Cnc ha intervistato oltre mille persone in 42 municipi del paese. Il 40 per cento degli intervistati ha manifestato la sua contrarietà alle proteste, mentre il 5 per cento non ha risposto. Il 44 per cento degli intervistati, inoltre, ha dichiarato di avere partecipato attivamente alle proteste. Secondo il sondaggio il sostegno alle manifestazioni cresce tra i più giovani, raggiungendo il 70 per cento tra gli intervistati tra i 18 e i 25 anni. (Mec)