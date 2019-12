Bolivia: governo ad interim, da partito Morales danni milionari a impresa tlc

- Il partito di governo dell'ex presidente della Bolivia Evo Morales, Mas (Movimento al socialismo), ha causato danni economici milionari alla compagnia di telecomunicazioni nazionale Entel. Lo ha detto Ivan Arias, nominato ministro dell e Opere pubbliche nel governo ad interim della Bolivia, parlando di perdite pari all'equivalente di oltre 220 milioni. "Il Mas ha usato l'impresa come piccola cassa. Lo spreco di risorse in una delle imprese più importante del paese lascia a bocca aperta", ha detto Arias in conferenza stampa. Assieme al reggente di Entel, Elio Montes, il ministro ha illustrato le diverse presunte azioni di corruttela, spreco di fondi pubblici e malversazioni portate avanti nel tempo. Nei prossimi giorni, ha aggiunto Arias, verranno rese note altre denunce di presunti comportamenti illeciti da parte di "Morales e dei suoi amici". (segue) (Brb)