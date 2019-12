Bolivia: governo ad interim, da partito Morales danni milionari a impresa tlc (2)

- L'ex presidente, in attesa di ricevere lo status di rifugiati in Argentina, è stato raggiunto ieri da un ordine di cattura spiccato dalla magistratura boliviana con l'accusa di sedizione e terrorismo. La misura è stata presa alla luce di una presunta intercettazione telefonica nella quale Morales coordina con il dirigente dei "cocaleros", Faustino Yucra Yarwi, già sotto inchiesta per traffico di droga, "azioni di pressione contro le zone urbane" nei giorni seguenti alla sua rinuncia. Un'accusa che aveva sostenuto anche lo stesso governo ad interim presentando la telefonata sospetta ai media. Nel corso della conversazione, la voce attribuita a Morales incita Yucra a "dare battaglia dura ai fascisti e razzisti" ritenuti responsabili del "colpo di stato" che ha portato Anez al potere. "È l'ora del combattimento", aggiunge la voce ordinando al dirigente di organizzare blocchi per fare in modo "che non entri cibo nelle città". È inoltre necessario, prosegue l'individuo presentato come Morales, che la gente "non si stanchi, non abbandoni la lotta". E per questo è necessario organizzare piccoli gruppi che "ruotano ogni 24 ore". (segue) (Brb)