Meteo: le previsioni per domani a Torino e in Piemonte

- A Torino domani, venerdì 20 dicembre, cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana, sono previsti 24.9mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1850m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Allerte meteo previste: pioggia.Piemonte: un'intensa perturbazione attraversa il Nord Italia determinando una giornata di forte maltempo su Piemonte, Liguria e VDA. Precipitazioni diffuse su tutti i settori, anche intense e abbondanti specialmente in Liguria e alto Piemonte; neve solo a quote medio-alte, oltre i 1200-1500 metri, localmente fino a 800-900m sull'Ossola. Venti forti meridionali in Liguria, possibili mareggiate. Non esclusi, sempre sulla Liguria, locali temporali serali. (Rpi)