Egitto-Germania: colloquio telefonico Al Sisi-Merkel, focus su Libia

- Il presidente egiziano, Abdel Fatah al Sisi, ha ricevuto oggi una telefonata dalla cancelliera tedesca Angela Merkel. Lo riferisce Bassam Radi, portavoce della presidenza egiziana su Facebook. Le parti hanno discusso di una serie di temi regionali, in particolare della crisi in Libia. Al Sisi ha ribadito la ferma posizione dell’Egitto per preservare l’integrità della Libia e raggiungere stabilità e sicurezza. Il capo dello Stato egiziano ha ribadito il pieno sostegno del paese agli sforzi per combattere il terrorismo e le milizie che rappresentano una minaccia non soltanto per la Libia, ma anche per il Medio Oriente e il Mediterraneo. Al Sisi ha sottolineato la necessità di porre fine all’intervento illegale esterno negli affari interni della Libia. Oltre alla Libia, Al Sisi e la Merkel hanno discusso di legami bilaterali. La cancelliera tedesca ha confermato l'intenzione del suo paese di sviluppare la cooperazione con l'Egitto in tutti i campi.(Cae)