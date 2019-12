Abruzzo: assessore Liris, approvato bilancio consolidato della Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera dalla giunta al bilancio consolidato della Regione Abruzzo. Il documento, come ha fatto sapere una nota della Regione, ha chiuso con un risultato di esercizio di poco superiore a 125 milioni di euro e scaturisce da componenti positivi della gestione (ricavi) pari a oltre 3 miliardi e mezzo di euro mentre i componenti negativi (costi) della gestione risultano di poco inferiore a 3,5 miliardi di euro.Sul provvedimento, è arrivato il commento dell’assessore regionale al bilancio Guido Quintino Liris che in una nota ha spiegato: “Il bilancio consolidato, nella sua natura informativa, mira ad avviare un processo di consolidamento tra la Regione Abruzzo in qualità di capogruppo e le proprie società controllate ed in house nonché i principali enti strumentali controllati della regione. Ossia, il gruppo Tua Spa con le sue partecipate e tutti gli altri enti, tra cui spiccano le Ater di Chieti, Pescara, L’Aquila e Teramo, l’Arap, Abruzzo Engineering, Fira e Abruzzo Sviluppo”. Quindi Liris ha aggiunto: “Il bilancio consolidato evidenzia una complessiva situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Regione e di tutti i soggetti partecipati o controllati dalla stessa, fissando un quadro d'insieme che non potrebbe essere focalizzato dall'esame dei bilanci dei singoli enti. Si può rilevare, così, uno sforzo della Regione verso una rappresentazione sempre più veritiera dell’ente e delle sue partecipate. Bisognerà tendere, comunque, verso un percorso sempre più condiviso, con il coinvolgimento più fattivo e più significativo delle società partecipate”. (Ren)