Lombardia: Fontana su lettera a Mazzali, solidarietà e vicinanza, considero molto preoccupante le minacce di morte

- In merito alla lettera minatoria ricevuta dalla consigliera regionale Barbara Mazzali, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dichiara in una nota: "Considero molto preoccupante le minacce di morte rivolte alla consigliera Mazzali, cui va tutta la mia solidarietà e la mia vicinanza. Confido che la dialettica politica, anche se aspra, abbia sempre di più il sopravvento sulle degenerazioni che poco hanno a che fare con una società civile e democratica". (segue) (Com)