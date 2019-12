Lombardia: Fontana su lettera a Mazzali, solidarietà e vicinanza, considero molto preoccupante le minacce di morte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esprime vicinanza nei confronti dell'esponente di Fratelli d'Italia anche Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda. "Solidarietà personale, non solo politica ma soprattutto come donna - afferma il membro della giunta regionale - per le cattiverie e le volgarità senza eguali ed inenarrabili che le sono state inviate. Barbara è una donna forte e coraggiosa che non si farà intimorire da loschi individui che si nascondono nell'anonimato e pertanto sono certa che continuerà a portare avanti il suo percorso da consigliere regionale con serietà". (Com)