Francia: Renzi, manovra Macron come nostra 4 anni fa, 80 euro e via Imu

- Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, informa che è stata approvata in Francia "la manovra di Macron: giù le tasse al ceto medio per 9 miliardi e via la tassa sulla prima casa per l’80 per cento dei francesi" e su Twitter commenta: "Praticamente: 80 euro e Imu, come noi quattro anni fa". (Rin)