Roma: tornano le luminarie natalizie a via Veneto. Raggi, stiamo riportando la luce in città (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con Acea - ha aggiunto Raggi - stiamo riportando la magia della luce in strade, quartieri e parchi o ville che sono stati al buio per anni. Stiamo lavorando tantissimo per riportare la luce in questa città che è la più bella del mondo". "I nostri migliaia di tecnici - ha spiegato l'amministratore delegato di Acea Stefano Donnarumma - lavorano anche di notte, dimostrando abnegazione e amore per questa città. Stiamo inaugurando molte illuminazioni e possiamo davvero dire che stiamo riportando la luce a Roma". Donvito, tra gli altri, ha ringraziato anche Sorgente group che ha realizzato un albero di Natale sulla strada e spiegato: "Oggi è una giornata particolare. Riportare le luminarie natalizie qui per noi è un sogno che la sindaca ha realizzato. Inoltre per la prima volta un sindaco viene a via Veneto. Per noi è un evento importante". Alla cerimonia sono intervenute anche Laura Fiorini, assessore al verde, e Linda Meleo, assessore alle infrastrutture di Roma. (Rer)