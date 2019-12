FI, Gelmini, congratulazioni a Bagnasco, Romizi, Zuin e Mulè, iniezione di energia

- "Congratulazioni ai nuovi coordinatori regionali di Forza Italia in Liguria, Umbria e Veneto, Carlo Bagnasco, Andrea Romizi e Michele Zuin. Auguri al nuovo responsabile nazionale dei Dipartimenti, Giorgio Mulè. Una bella iniezione di energia per il nostro movimento. Buon lavoro!". Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. (Com)