FI: Mulè, grazie a presidente Berlusconi per fiducia e a Galliani per lavoro svolto

- "Ringrazio il presidente Silvio Berlusconi per l'ennesima dimostrazione di fiducia nei miei confronti. Svolgerò questo nuovo incarico con passione e totale dedizione, certo che il rilancio del partito passi dalle idee, dai contenuti e dai valori condivisi". Lo afferma, in una nota, Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia. "I dipartimenti - continua - costituiscono la spina dorsale di Forza Italia, la bontà delle proposte che sforneremo grazie alle straordinarie intelligenze al loro interno sono e saranno il miglior viatico per dare linfa al movimento. Ringrazio infine il senatore Adriano Galliani per l'eccellente lavoro di coordinamento e direzione svolto fino ad oggi".(Com)