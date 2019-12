Energia: negoziati trilaterali su gas a Berlino in corso da sei ore

- I negoziati delle delegazioni di Russia Ucraina a Berlino, in merito al nuovo accordo di transito del gas, sono in corso da ormai sei ore. Lo ha riferito una fonte della delegazione russa all'agenzia "Ria Novosti". "Per ora prosegue, nello stesso formato. Già da sei ore ", ha detto la fonte. Successivamente, si prevede di tenere consultazioni in un formato multilaterale con la partecipazione della Commissione europea. La delegazione russa comprende il preidente di Gazprom, Aleksej Miller, e il ministro dell'Energia Aleksander Novak; la delegazione ucraina comprende il ministro dell'Energia e della protezione ambientale Oleksiy Orzhel, il direttore commerciale di Naftogaz, Yuri Vitrenko, e il direttore del nuovo operatore del sistema di trasmissione del gas ucraino, Sergiy Makogon. (Rum)