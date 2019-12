Bilancio Roma: consigliere M5s Angelucci si dimette

- Il consigliere capitolino M5s Nello Angelucci in contrasto con la sua maggioranza sul lavoro in corso per il bilancio di previsione 2020-2022, a quanto si apprende, si è dimesso dal suo incarico. (segue) (Rer)