Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco di Milano Giuseppe Sala e il presidente di Sogemi Cesare Ferrero incontrano la stampa per il saluto natalizio.Sede di Sogemi, via Cesare Lombroso 54 (ore 11.45)L'assessore alla Partecipazione Lorenzo Lipparini partecipa alla firma collettiva del patto di collaborazione 'VerdePanigarola', per la cura condivisa di spazi verdi e relazioni al Corvetto.Mercato comunale coperto, piazzale Ferrara (ore 18.30)REGIONEL'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi della Regione Lombardia Fabio inaugura il nuovo laboratorio del servizio fitosanitario regionale.Auditorium della Fondazione Minoprio, viale Raimondi 54 - Vertemate con Minoprio/CO (ore 9.45)L'assessore regionale all'Istruzione, Formazione e Lavoro Melania Rizzoli partecipa al conferimento all'istituto professionale 'Essence Acadmy' del riconoscimento di Apple 'Apple Distinguished School'.Essence Academy, via Mentana 15 - Monza (ore 10.00)Gli assessori regionali Pietro Foroni (Territorio e Protezione civile) e Giulio Gallera (Welfare) intervengono all'inaugurazione del nuovo reparto di Riabilitazione Cardiologica presso il Presidio Ospedaliero di Codogno (LO).Ospedale civico di Codogno, via Marconi 1 - Codogno/LO (ore 10.00)Conferenza stampa del Partito democratico su Aler e case popolari con la consigliera regionale Carmela Rozza e il capogruppo Fabio Pizzul.Palazzo Pirelli - Sala riunioni del quattordicesimo piano, via Fabio Filzi 22 (ore 10.30)L'assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Mattinzoli, e quello all'Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, partecipanoalla presentazione del 'Teleriscaldamento' con Aib ed Engie Italia a Lonato sul Garda/BS.Palazzo Comunale - sala Consigliare 'A. Celesti', piazza Martiri della Libertà 12 - Lonato del Garda/BS (ore 11.00)L'assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia Lara Magoni partecipa alla conferenza stampa di presentazione di 'Bergamo Ski Tour 2020', i campionati assoluti Under 23, 20 e 18 di sci di fondo.Confindustria, via Gabriele Camozzi 70 - Bergamo (ore 11.00)L'assessore alla Famiglia, Genitorialità e Pari opportunità, Silvia Piani, inaugura lo Spazio Bebè di Palazzo Lombardia, insieme alla presidente del Consiglio delle Pari Opportunità di Regione Lombardia Letizia Caccavale.Palazzo Lombardia - Ingresso N4, piazza Città di Lombardia 1 (ore 15.00) (segue) (Rem)