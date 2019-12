Decreto Scuola: Fioramonti, finalmente legge, passo avanti per ridurre precariato

- Il ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti, afferma che "la scuola, l'università e la ricerca devono tornare al centro della politica, anche economica, di un Paese" e su Twitter commenta: "Con l’approvazione del decreto Scuola, finalmente legge, facciamo un passo in avanti per ridurre il precariato e far ripartire l’economia della conoscenza". (Rin)