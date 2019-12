Russia: attacco a sede Fsb di Mosca classificato come atto terroristico

- Le forze di sicurezza russe hanno classificato l'attacco avvenuto questo pomeriggio a Mosca come un "atto di terrorismo". Lo rende noto l'emittente televisiva russa "Ntv". Il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, ha invece confermato che il presidente russo Vladimir Putin è al corrente della situazione e sta monitorando gli sviluppi dell'attacco. Il capo dello Stato si trova in questo momento ad un concerto in onore della Giornata dei lavoratori delle agenzie di sicurezza della Russia. "Il controspionaggio dovrebbe essere rafforzato, il livello di protezione delle più importanti risorse di informazione e la protezione del confine di stato dovrebbero essere aumentati", ha detto Putin, accogliendo gli ospiti. (segue) (Rum)