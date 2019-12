Russia: attacco a sede Fsb di Mosca classificato come atto terroristico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le ricostruzioni dei media, un uomo non ancora identificato avrebbe aperto il fuoco con un fucile Kalashnikov, e dopo diversi minuti di sparatoria con le forze dell'ordine sarebbe stato ucciso. "L'ignoto ha aperto il fuoco al numero 12 di via Bolshaya Lubjanka. Ci sono delle vittime. Il colpevole è neutralizzato. La sua identità è in fase di accertamento", riferiscono le forze dell'ordine della capitale russa. Le vittime al momento sarebbero tre. (Rum)