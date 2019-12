Ue: Costa, accordo direttiva acqua potabile molto importante, riduzione Pfas è grande conquista

- L'accordo sulla direttiva acque potabili e quello sulle acque da riuso per fini irrigui sono due accordi molto importanti che vanno ora recepiti. Lo ha detto il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, uscendo dal Consiglio Ambiente dell'Ue. "L'accordo (sulla direttiva acque potabili) è un buon accordo, secondo noi. Come Italia fummo gli alfieri sul chiedere la massima ambizione per ridurre i Pfas nell'acqua potabile e da quel momento è partita la negoziazione. E adesso la chiusura dell'accordo tra Commissione e Parlamento, che verrà ratificata all'inizio dell'anno", ha detto. "E' per me una soddisfazione vedere 0,1 microgrammi (al litro) come soglia massima a livello europeo, di tutti i paesi europei. Mi sembra una grande conquista che va salutata con piacere per tutta l'Europa e che riconosce il lavoro fatto dall'Italia", ha aggiunto. "Questo è il nocciolo forte e poi c'è anche l'altro accordo che mi sembra molto interessante: quello sulle acque da riuso per fini irrigui. Innanzitutto c'è un discorso di economia circolare e poi c'è tutto un discorso di standard di qualità igienica. Abbiamo raccolto due accordi molto importanti, ora vanno recepiti e vogliamo recepirli il prima possibile", ha spiegato.Sul green deal europeo e sul Piano nazionale integrato per l'energia e il clima che i paesi devono presentare entro fine anno, "noi presentiamo il piano energia e clima che è stato osservato dall'Ue ed è all'ultimo miglio. Verrà firmato da tre ministri e poi depositato. Ci siamo, è fatto", ha detto Costa spiegando che quel piano prende in considerazione "gli standard della Commissione precedente e li rispetta. È chiaro che con il green deal lo standard si alza, quindi ci sarà un nuovo piano da fare, noi come per tutta Europa", ha spiegato. "Ma è chiaro che prima dobbiamo aspettare che il piano (del green deal) prenda corpo, ora è una linea programmatica. E subito dopo faremo il nostro" lavoro, ha concluso. (Beb)