Maltempo: dalle 18 a Milano allerta arancione per fiumi Lambro e Seveso

- È stata emanata dal centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia un'allerta meteo sul bacino di Milano per rischio esondazione dei fiumi Seveso e Lambro a partire dalle ore 18 di oggi, giovedì 19 dicembre, per l'intensificazione delle precipitazioni prevista fino a sabato. Lo comunica in una nota l'amministrazione comunale sottolineando che ha disposto il monitoraggio dei livelli dei due fiumi Seveso e Lambro.(Com)