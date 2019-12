Bilancio Roma: in aula improbabile ok a previsionale 2020-2022 entro domani

- Dei circa 4.500 atti totali, tra emendamenti (1.500) e ordini del giorno (3.000), presentati in Campidoglio da maggioranza M5s e opposizioni quali correttivi e indirizzi al bilancio previsionale 2020-2022 di Roma Capitale una parte convoglierà, come normalmente avviene, in un maxiemendamento di giunta. Oggi la seduta è rimasta sospesa per ore ma in attesa del maxiemendamento alla riapertura - nel primo pomeriggio - la discussione del consiglio comunale si è concentrata sulla delibera inerente al bilancio consolidato del 2018. L'Aula Giulio Cesare oggi è convocata fino alle 20 e potrebbe intanto dare il via libera al documento di consolidato, riprendendo quindi nelle successive sedute la discussione sul previsionale. Considerato l'elevato numero di emendamenti e ordini del giorno accettati dagli uffici è improbabile che nella seduta di domani, con l'Assemblea capitolina convocata dalle 12 alle 20, pur nel caso in cui fosse pronto il maxiemendamento di giunta che l'Aula possa dare il via libera alla manovra capitolina entro venerdì 19 dicembre.(Rer)