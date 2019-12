Polonia-Italia: presidente Duda in visita a Sigonella

- Il presidente polacco Andrzej Duda e la moglia Agata Kornhauser-Duda sono in visita in Sicilia, presso la base area di Sigonella. Lo riferisce il portale "wnp.pl". La coppia presidenziale si è recata a Sigonella per visitare il contingente militare polacco della missione Sophia. L'operazione include anche attività di addestramento della guardia costiera e della marina militare libiche. Duda e la consorte hanno anche visitato il cimitero militare di Catania, dove si è tenuta una cerimonia alla memoria del pilota polacco Wladyslaw Drecki, ivi seppellito. Quella in Sicilia è la sesta visita presidenziale presso contingenti polacchi all'estero. In precedenza Duda ha fatto visita alle truppe in Kuwait, Afghanistan, Romania, Lettonia e Bosnia-Erzegovina. La delegazione, che conta al suo interno anche Mariusz Blaszczak, ministro della Difesa, e Krzysztof Szczerski, capo della cancelleria del premier polacco, è stata accolta in Italia dall'ambasciatrice polacca a Roma, Anna Maria Anders. (Vap)