Ambiente: assessore Cattaneo incontra Fridays for Future, confronto serio e trasparente, ci rivedremo presto

- La lotta al cambiamento climatico, l'economia circolare e l'utilizzo di energie da fonti rinnovabili sono stati al centro dell'incontro tra l'assessore all'Ambiente e Clima di Regione Lombardia Raffaele Cattaneo e una delegazione dei Fridays for Future Lombardia composta da un rappresentante per ogni provincia. "È stato un momento di ascolto e di confronto serio e trasparente – ha spiegato Cattaneo -. Ho apprezzato lo spirito costruttivo con cui tutti hanno partecipato a questa riunione. Abbiamo potuto interloquire sui problemi come il cambiamento climatico l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, la tutela delle aree verdi, le bonifiche, l'educazione ambientale, la tutela delle acque, la gestione dei rifiuti. I giovani dei Fridays For Future mi hanno espresso le loro preoccupazioni ed esposto le loro proposte. Ho avuto modo di far conoscere loro il lavoro che Regione Lombardia ha intrapreso da anni a tutela dell'ambiente e del clima nel nostro territorio". (segue) (Com)