Ambiente: assessore Cattaneo incontra Fridays for Future, confronto serio e trasparente, ci rivedremo presto (2)

- In merito alla richiesta dei Fridays For Future a Regione Lombardia di dichiarare l'emergenza climatica l'assessore ha risposto: "Il problema esiste e in Lombardia ne siamo consapevoli da tempo. Stiamo lavorando per mettere in campo le soluzioni e ci preme di più questo lavoro rispetto alle dichiarazioni di principio. È necessario che tutti diventino consapevoli e protagonisti di un reale cambiamento, che può realizzarsi solo se parte dal basso dal coinvolgimento dei cittadini, delle famiglie, delle imprese, delle associazioni. È questa la direzione in cui ci interessa agire, basata su un approccio realista e concreto basato su evidenza scientifica". L'assessore Cattaneo ha poi invitato i rappresentanti dei Fridays For Future a prendere visione del 'Protocollo per lo Sviluppo sostenibile' e a valutarne la sottoscrizione. Inoltre, ha chiesto loro una disponibilità a far parte dei lavori dell''Osservatorio sull'Economia circolare e la Transizione energetica', come segno di concreta collaborazione. Un altro tema oggetto del confronto è stata l'organizzazione della prima 'Youth Cop' che si terrà a Milano nel 2020 insieme alla 'Pre Cop': "Vorremmo coinvolgere i giovani dei Fridays For Future nell'elaborazione delle proposte da portare alla 'Cop26' di Glasgow, anche facendoli sedere ai tavoli preparatori. Lavoreremo in questa direzione". Anche per questo è stato concordato un secondo incontro, che si terrà nei primi mesi del 2020. (Com)