Municipio Roma X: pubblico il bando per il Carnevale 2020

- È pubblico il bando relativo al Carnevale 2020. "La manifestazione - spiega in una nota il Municipio X di Roma - di interesse è rivolta a Comitati di Quartiere, associazioni, scuole e/o altre aggregazioni locali del Municipio Roma X per la ricezione di proposte di eventi carnevaleschi a carattere locale al fine di realizzare un calendario di manifestazioni per il Carnevale 2020. I progetti per il Carnevale 2020 vanno inviati esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo: protocollo.municipioroma10@pec.comune.roma.it o consegnati a mano presso l'ufficio del Protocollo in piazza della Stazione Vecchia, 26 di Ostia entro e non oltre le ore 12.00 del 9 gennaio 2020, indicando nell'oggetto, a pena di esclusione, la dicitura "A Carnevale ogni quartiere vale...2020". (Com)