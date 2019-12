Russia: ministero Salute, due agenti Fsb feriti gravemente dopo attacco Mosca

- Due membri del Servizio di sicurezza federale russo (Fsb) sarebbero stati feriti gravemente a seguito dell'attacco avvenuto oggi pomeriggio a Mosca presso la sede dell'agenzia. Lo riferisce il ministero della Salute russo, ripreso dai media locali. Secondo le ricostruzioni dei media, un uomo non ancora identificato avrebbe aperto il fuoco con un fucile Kalashnikov, e dopo diversi minuti di sparatoria con le forze dell'ordine sarebbe stato ucciso. "L'ignoto ha aperto il fuoco al numero 12 di via Bolshaya Lubjanka. Ci sono delle vittime. Il colpevole è neutralizzato. La sua identità è in fase di accertamento", riferiscono le forze dell'ordine della capitale russa. Le vittime al momento sarebbero tre. (Rum)