Torino: ubriaco aziona freno d'emergenza su treno regionale, denunciato senzatetto bulgaro

- Prima, sotto l'effetto di alcol, ha infastidito i passeggeri del regionale diretto a Torino. Poi ha azionato il freno d'emergenza, riuscendo infine a scendere dal treno. Ma la polfer si è messa sulle sue tracce e lo ha fermato: un uomo di nazionalità bulgara, senza fissa dimora, è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio dal personale della polizia ferroviaria di Porta Nuova. E' stato inoltre sanzionato amministrativamente in quanto ubriaco. L’uomo ha bloccato il treno tra le stazioni di Villanova e Cambiano. Il capotreno ha subito riattivato i sistemi, facendo ripartire il treno. Poi ha chiesto l’intervento della Polizia, dando una descrizione dell'uomo, spiegando che non riusciva a deambulare correttamente, proferiva frasi sconnesse e molestava i passeggeri. Alla prima stazione utile l’uomo ha fatto perdere le proprie tracce. Ma gli agenti lo hanno scovato, messo in sicurezza e accompagnato agli uffici Polfer. L'uomo è risultato gravato da numerosi precedenti di polizia. (Rpi)