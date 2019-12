Albania: aperta gara internazionale per costruzione aeroporto di Valona

- Le autorità albanesi hanno fatto sapere oggi di aver indetto una gara internazionale per la costruzione e la gestione dell'aeroporto di Valona, a 150 chilometri a sud di Tirana. "Il bando sarà aperto fino al prossimo 12 marzo", ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture albanese Belinda Balluku, aggiungendo che "entro il prossimo 31 maggio sarà firmato il contratto con la società vincitrice" la quale oltre alla costruzione otterrà anche il diritto per la gestione dello scalo per 35 anni. L'aeroporto di Valona dovrebbe diventare il secondo scalo internazionale albanese "e noi ci aspettiamo che oltre ai collegamenti con le destinazioni europee, ci siano anche voli transoceanici verso gli Stati Uniti e il Canada, dove c'è una forte presenza di emigrati albanesi", ha dichiarato Balluku. (segue) (Alt)