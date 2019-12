Albania: aperta gara internazionale per costruzione aeroporto di Valona (3)

- Secondo precedenti dichiarazioni del governo, lo scalo dovrebbe essere utilizzato anche per il trasporto merci. "Visto che nella regione non esiste uno simile, e dato il potenziale in crescita anche dell'Albania, potrebbe essere interessante dal punto di vista economico", hanno spiegato le autorità albanesi. L'aeroporto dovrebbe offrire spazi appositi anche per la riparazione di aeromobili. "Tutti e questi tre componenti, il trasporto di passeggeri, quello di merci e la manutenzione e la riparazione degli aerei, rendono lo scalo scalo internazionale di Valona un polo economico, perché il suo contributo sara' sensibile", ha sostenuto il governo. (segue) (Alt)